Der evangelische Bremer Kirchenpräsident Kuschnerus und der katholische Osnabrücker Bischof Meier warnten in ihren Predigten davor, Schwächere auszugrenzen und gesellschaftliche Gegensätze zu verschärfen. Der Gottesdienst stand unter dem Leitmotiv "Viele Stärken - ein Land". In den Fürbitten wurde unter anderem für Demokratie, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Menschen in Armut oder Einsamkeit gebetet. An der Feier nahmen auch Bundespräsident Steinmeier, Bundestagspräsidentin Klöckner und Bundeskanzler Merz teil.

Anschließend findet im Bremer Konzerthaus ein Festakt statt. Der Bundespräsident sowie Bremens Bürgermeister Bovenschulte wollen Reden halten.

Das Bürgerfest zum 36. Tag der Deutschen Einheit war bereits gestern eröffnet worden und dauert bis morgen. Es gibt mehr als 550 Veranstaltungen in der Innenstadt und entlang der Weser. Bremen richtet das Fest in diesem Jahr aus, weil es die Bundesratspräsidentschaft innehat.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.