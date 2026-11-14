Nations League

Maximilian Mittelstädt (links) gratuliert dem Debütanten Brajan Gruda zu seinem Tor zum 0:3 gegen Serbien. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Nach einer Ecke sorgte der Serbe Srđan Babić mit einem Eigentor für den ersten Treffer. Florian Wirtz und Brajan Gruda erzielten in der 14. und 50. Minute die zwischenzeitliche 3:0-Führung.

In der 56. Minuten traf der Eigentorschütze vom Spielbeginn erneut, dieses Mal jedoch ins deutsche Tor. Er sorgte so für den Endstand. Die serbische Manschaft beendete das Spiel nach zwei Roten Karten in der 76. und 89. Minute mit nur neun Spielern auf dem Platz.

Deutschland liegt nach fünf Spielen punktgleich mit Griechenland auf dem dritten Platz der Tabelle. Für einen direkten Einzug ins Viertelfinale müsste Deutschland noch den zweiten Platz erreichen. Am Montag findet in Berlin das letzte Gruppenspiel gegen die Niederlande statt.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.