Gericht in Dresden

Eine Beamtin der Bundespolizei am deutsch-polnischen Grenzübergang (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

Geklagt hatte ein Mann aus Görlitz, der die deutsch-polnische Grenze nahezu täglich überquert, weil seine Familie in beiden Teilen der Grenzstadt lebt. Einem Mann aus Brandenburg ging es um eine Einreisekontrolle im Mai dieses Jahres.

Zuvor hatten schon mehrere Gerichte unter anderem in Koblenz und München die Grenzkontrollen als rechtswidrig eingestuft. Die Kontrollen wurden trotzdem fortgesetzt und von Bundesinnenminister Dobrindt bis Mitte März kommenden Jahres verlängert.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.