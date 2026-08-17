WM in Belgien

Bei der Weltmeisterschaft in Belgien haben die deutschen Hockey-Frauen ihr Gruppenspiel gegen Argentinien mit 2:3 verloren. (IMAGO / Nordphoto / IMAGO / Nordphoto / Memmler)

Den späten Siegtreffer erzielte Agustina Gorzelany in der 56. Minute per Strafecke. Zuvor hatten die Deutschen durch Tore von Lisa Nolte und Sonja Zimmermann einen 0:2-Rückstand ausgeglichen.

Die DHB-Auswahl muss nun am Mittwoch das letzte Vorrundenspiel gegen die USA gewinnen, um einen der ersten beiden Plätze der Gruppe B zu belegen und damit die Zwischenrunde zu erreichen. Ihr Auftaktspiel hatten die deutschen Frauen mit 3:0 gegen Schottland gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.