Wirtschaft
Deutsche Industrie verzeichnet mehr Aufträge: Bestand so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr

Die deutsche Industrie hat so viele offene Aufträge wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.

    Blick auf den Hauptsitz des Statistischen Bundesamtes, aufgenommen am 23.08.2013 in Wiesbaden (Hessen). Foto: Fredrik von Erichsen/dpa | Verwendung weltweit
    Statistisches Bundesamt Wiesbaden (dpa)
    Der Bestand stieg im Juni erneut an, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine hohe Zahl an offenen Bestellungen gilt als Indikator für eine gute Geschäftslage der Betriebe.
    Trotz der angespannten Situation, etwa wegen hoher Ölpreise, sind die Wirtschaftsprognosen zuletzt wieder optimistischer ausgefallen. Der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken etwa hob gestern seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft von 0,5 auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts an.
    Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.