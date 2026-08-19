Der Bestand stieg im Juni erneut an, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eine hohe Zahl an offenen Bestellungen gilt als Indikator für eine gute Geschäftslage der Betriebe.
Trotz der angespannten Situation, etwa wegen hoher Ölpreise, sind die Wirtschaftsprognosen zuletzt wieder optimistischer ausgefallen. Der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken etwa hob gestern seine Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft von 0,5 auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts an.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.