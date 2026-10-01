Der deutsche Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klopp. (picture alliance / HMB Media / Heike Feiner)

Es gebe keinen Grund, sich über solche Menschen und deren Äußerungen Gedanken zu machen, betonte Klopp. Seine Gedanken bekämen sie jedenfalls nicht. "Ich habe im normalen Leben für Dummheit wenig Zeit - und für die sozialen Medien auch nicht", führte der 59‑ Jährige aus. Er selbst habe von solchen Äußerungen gar nicht mitbekommen. Die "große Crux unseres Lebens" sei, dass jeder seine Meinung sagen dürfe. Die Welt dürfe sich ein Beispiel an einer Sport-Umkleidekabine nehmen, ergänzte Klopp. "Da wird jeder aufgrund der richtigen Tatsachen respektiert und nicht aufgrund von falschen Meinungen diskreditiert. Punkt!"

Am Abend steht für die Mannschaft das nächste Spiel in der UEFA Nations League an. Ab 20.45 Uhr geht es gegen Serbien.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.