Film und Theater

Elke Sommer in dem Film "A Shot in the Dark" (1964). (IMAGO / Landmark Media / Supplied by LMK)

Wie Medien berichten, starb sie im Alter von 85 Jahren in Los Angeles. Zu ihren bekanntesten Filmen zählt die Blake-Edwards-Komödie "Ein Schuß im Dunkeln" mit Peter Sellers von 1964, die zur Pink-Panther-Reihe gehört.

Verkörperung des "Fräuleinwunders"

Sommer hatte in ihrer Karriere Filme auch mit Filmlegenden wie Paul Newman, Alain Delon, Sharon Tate, Glenn Ford und Dean Martin gedreht. Sie galt als Verkörperung des sogenannten deutschen "Fräuleinwunders" und als Sexsymbol. Neben ihrer Filmkarriere trat sie in zahlreichen US-amerikanischen Fernsehshows auf und begann 1970, Theater zu spielen.

"Herausragendes Talent"

Kulturstaatsminister Weimer würdigte Elke Sommer als eine außergewöhnliche Schauspielerin und eine Botschafterin des deutschen Films in Hollywood. Mit ihrem herausragenden Talent, ihrem Charme und ihrer Eleganz habe sie Generationen von Menschen berührt und begeistert. Sie sei eine "leidenschaftliche Künstlerin" gewesen, die sich auch als Malerin und Sängerin einen Namen gemacht habe. "Ihr Lebensweg steht für künstlerischen Mut, Vielseitigkeit und die verbindende Kraft der Kultur."

Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.