Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Hamburger CDU-Landesvorsitzende Christoph Ploß (imago/Christian Spicker)

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete sagte der Deutschen Presse-Agentur, er setze sich für eine gemeinsame Lösung noch in diesem Jahr ein. Der Bund müsse sich stärker an der Finanzierung der Seehäfen beteiligen. Zugleich seien auch die Länder gefordert, zusätzliche Beiträge zu leisten.

Ploß verwies auf die zentrale Bedeutung der Seehäfen und Wasserstraßen für die Exportwirtschaft, die Energieversorgung und die Verteidigungsfähigkeit. Deshalb seien deutlich höhere Investitionen nötig.

Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe und die Küstenländer fordern seit Längerem, den Hafenlastenausgleich des Bundes von derzeit jährlich gut 38 Millionen Euro auf mindestens 500 Millionen Euro zu erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.