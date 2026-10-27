Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sparten Privathaushalte in Deutschland im vergangenen Jahr ein Fünftel ihres Bruttoeinkommens. Die Bundesrepublik liegt damit über dem europäischen Schnitt von 14,3 Prozent.
Die europaweit höchste Sparquote gibt es in der Schweiz mit knapp über 27 Prozent des Bruttoeinkommens. Dies führt das Statistische Bundesamt auf eine besondere Bedeutung der privaten Altersvorsorge in dem Land zurück.
Als gespartes Geld wird jegliches verfügbares Einkommen gewertet, das nicht für Konsum ausgegeben wird.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.