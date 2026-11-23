Das Logo der Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) vor hellem Hintergrund (imago stock&people)

Zugleich befürwortete Köbler eine Verknüpfung von Daten verschiedener Ämter. Wörtlich sagte er, die dunkle Seite der Macht habe technisch stark ausgerüstet, zum Beispiel gebe es ganze Buchhaltungen, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt worden seien. Datenschutz sei da oft Täterschutz. Köbler sprach vor allem von Fällen von sogenannter aggressiver Steuergestaltung. Die Grenzen zur Steuerhinterziehung seien da fließend.

Die Deutsche Steuergewerkschaft vertritt die Beschäftigten der Steuerverwaltung. Sie ist mit ihrem Chef Köbler bei einem Runden Tisch im Finanzministerium zum Thema Finanzkriminalität vertreten.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.