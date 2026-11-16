Müncher Ifo-Institut

Deutsche Stromkonzerne haben ihre Marktmacht in der Gaspreiskrise genutzt. (imago / Wirestock )

Zu dieser Einschätzung kommt das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo. Die hohen Strompreise während der Energiekrise von September 2021 bis Ende 2022 ließen sich nicht allein mit gestiegenen Erzeugungskosten erklären. Die größten Stromkonzerne erzielten in diesem Zeitraum zwischen 10,7 und 20,5 Milliarden Euro an zusätzlichen Einnahmen. Für die Studie haben die Forschenden die Preise für Marktsituationen simuliert.

Die fünf größten ​Unternehmen - RWE, LEAG, EnBW, Uniper und Vattenfall - haben in Deutschland laut Ifo eine große Marktmacht: Sie besitzen zusammen rund 56 Prozent der konventionellen Kraftwerkskapazität.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.