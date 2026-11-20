Die Telekom steigt bei Mistral AI ein. (picture alliance / Hans Lucas / Jean-Marc Barrère)

Wie die Telekom mitteilte, hat eine Konzerntochter bei einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen Euro in Mistral investiert. Dies sei der erste Schritt zu einer strategischen Partnerschaft. Weiter hieß es, die Telekom und Mistral wollten gemeinsam den öffentlichen Sektor und Unternehmen in Deutschland bei der Einführung passgenauer KI unterstützen.

Mistral positioniert sich als europäischer Gegenentwurf zu US-Anbietern. Es gilt als einziges Unternehmen in der EU, dessen KI-Modelle zumindest den Anschluss halten an die amerikanischen Konkurrenz von OpenAI, Google oder Anthropic.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.