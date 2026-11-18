Die zuständige Anwältin der Umwelthilfe, Douhaire, sagte im Deutschlandfunk, man gehe davon aus, dass Diflanil TFA bilde, ein Stoff, der zu den sogenannten Ewigkeitchemikalien PFAS gehöre. TFA werde praktisch nicht abgebaut und reichere sich immer mehr im Wasser an. Man könne den Stoff kaum aus dem Wasser entfernen und dieser sei auch gesundheitlich bedenklich. Die Europäische Chemikalienagentur bewertet TFA als fortpflanzungsgefährdend. Der Stoff beeinträchtigt vermutlich die Fruchtbarkeit.
Die Anwältin der Umwelthilfe betonte, bereits jetzt lägen die TFA-Werte vielerorts über dem EU-Grenzwert für Abbauprodukte von Pestiziden. Es bestehe die Gefahr einer unumkehrbaren Schädigung der Trinkwasserressourcen. Die Umwelthilfe fordert daher den umgehenden Zulassungsstopp für alle PFAS-Pestizide in der Landwirtschaft.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.