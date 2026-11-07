Demnach gilt das Vorgehen der Behörden vier belarussischen Journalistinnen, die sich derzeit in Deutschland aufhalten. Die Intendantin der Deutschen Welle, Massing, verurteilte den Schritt als inakzeptablen Versuch, unabhängigen Journalismus zu kriminalisieren. Man werde die Menschen im Land weiterhin mit unabhängigen und verlässlichen Informationen versorgen.
Die Deutsche Welle ist in Belarus seit April 2024 als extremistische Organisation eingestuft. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt das Land Platz 165 von 180.
Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.