Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden aufgrund einer Schätzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Konsumausgaben stiegen demnach leicht, die Investitionen dagegen gingen zurück. Auch die in der ersten Jahreshälfte gestiegenen Exporte schwächten sich den Angaben zufolge ab.
Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent gestiegen. Im zweiten Quartal legte es um 0,3 Prozent zu.
Diese Nachricht wurde am 30.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.