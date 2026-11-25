Nach neuen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September nur um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. In der ersten Schätzung Ende Oktober war die Behörde von 0,2 Prozent ausgegangen.
Den Angaben zufolge entwickelten sich vor allem die Exporte sowie die Umsätze im Einzelhandel zuletzt schwächer als vorher angenommen. Die Präsidentin des Bundesamtes, Brand, sagte, nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen gezeigt habe, sei die Entwicklung im 3. Quartal abgeflacht.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.