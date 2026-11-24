Während in Westdeutschland noch 48 Prozent der Befragten die Ukraine-Hilfen befürworten, sind es in Ostdeutschland nur 31 Prozent. Gleichwohl bejahen 82 Prozent der Studienteilnehmer die Frage, ob Russland eine Bedrohung für den Westen darstelle.
Generell sind die Deutschen laut der Umfrage zu 48 Prozent der Ansicht, dass sich ihr Land bei internationalen Konflikten und Krisen eher heraushalten sollte. Im vergangenen Jahr befürworteten ebenfalls 48 Prozent noch ein stärkeres außenpolitisches Engagement Deutschlands.
Im Auftrag der Körber-Stiftung wurden im September 1.501 Menschen ab 18 Jahren per Telefon befragt.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.