Körber-Stiftung

Deutsche wollen weniger Unterstützung für die Ukraine

In Deutschland sinkt die Zustimmung für die Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie "Berlin Pulse" der Körber-Stiftung. Demnach sind 61 Prozent der Befragten der Meinung, dass sich Deutschland und Europa nicht ausreichend für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine einsetzten.