Deutsche Wirtschaft ist im November gewachsen. (Daniel Reinhardt / dpa)

Darauf deutet einer der wichtigsten Konjunktur-Frühindikatoren hin, der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft. Er stieg auf 55 Punkte nach 53,4 Zählern im Oktober, wie der Finanzdienstleister S&P Global mitteilte. Ein Wert über 50 signalisiert Wachstum.

Die deutschen Elektroindustrie meldete eine positive Geschäftsentwicklung beim Export. Im September legten die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17 Prozent auf fast 26 Milliarden Euro zu, wie der Branchenverband ZVEI mitteilte. Besonders stark war demnach der Anstieg bei den Exporten in andere EU-Länder und in die USA.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.