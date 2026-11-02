Horst Fascher holte die Beatles nach Hamburg und ebnete damit ihren Weg zum Weltruhm. (dpa / Maurizio Gambarini)

Wie sein Bruder mitteilte, wurde der Mitbegründer des legendären Hamburger Star-Clubs 90 Jahre alt. Fascher holte 1962 die bis dahin unbekannten Beatles auf die Bühne. Mehrere Wochen lang spielten sie Abend für Abend. John Lennon erklärte später, zu Hause in Liverpool hätte man sich niemals so weiterentwickelt. Das sei der Band erst in Hamburg gelungen. Lennon widmete Fascher später das Lied "If I Needed Someone". Neben den Beatles spielten Jimi Hendrix, Bill Haley und Fats Domino im damaligen Star-Club an der Großen Freiheit 39.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.