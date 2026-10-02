Teneriffa
Deutscher Franz Reindl zum neuen Präsidenten des Eishockey-Weltverbands gewählt

Der deutsche Eishockey-Funktionär Franz Reindl ist neuer Präsident des Weltverbandes IIHF.

    Der grauhaarige Reindl steht in einer Eishockey-Halle und blickt in die Kamera. Im Hintergrund sieht man volle Zuschauerränge.
    Franz Reindl, neuer Präsident des Eishockey-Weltverbands. (IMAGO / ActionPictures / IMAGO)
    Der 71-Jährige erhielt beim Kongress auf Teneriffa die meisten Stimmen. Reindl setzte sich in der Stichwahl gegen den Tschechen Petr Briza mit 60:57 Stimmen durch.
    Der frühere Eishockey-Nationalspieler und -Trainer hatte schon 2021 kandidiert, die Wahl damals aber gegen den Franzosen Luc Tardif verloren. Dieser trat nun nicht wieder an.
    Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bundes, nannte Reindls Wahl eine große Anerkennung von dessen Arbeit. 2027 findet die WM in Deutschland statt.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.