Der 71-Jährige erhielt beim Kongress auf Teneriffa die meisten Stimmen. Reindl setzte sich in der Stichwahl gegen den Tschechen Petr Briza mit 60:57 Stimmen durch.
Der frühere Eishockey-Nationalspieler und -Trainer hatte schon 2021 kandidiert, die Wahl damals aber gegen den Franzosen Luc Tardif verloren. Dieser trat nun nicht wieder an.
Frank Lutz, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Eishockey-Bundes, nannte Reindls Wahl eine große Anerkennung von dessen Arbeit. 2027 findet die WM in Deutschland statt.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.