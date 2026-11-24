Haller sagte im Deutschlandfunk , es brauche mehr Prävention, Beratungsangebote und Plätze in Frauenhäusern. Auch die Rechtspraxis müsse sich angesichts patriarchaler Gesetzestexte ändern. Nötig seien Fortbildungen von Richtern, damit Gewalt gegen Frauen auch erkannt werde.
Bundestagspräsidentin Klöckner forderte Betreiber von Online-Plattformen zu schnellerem Eingreifen auf. Die CDU-Politikerin schrieb in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung, Hassnachrichten, Drohungen und sexualisierte Fake-Bilder müssten innerhalb von Stunden gelöscht werden. Sie sprach wörtlich von "Hass-Tsunamis".
Die Bundesregierung stellt am Vormittag die jüngsten Zahlen zu Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt vor.
Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.