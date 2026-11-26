Patti Basler auf der Bühne. (Andreas Marini)

Das Mainzer Kleinkunsttheater "Unterhaus" erklärte, Basler setze sich vehement für die Sache der Frau und die Frauen auf der Bühne ein. In der Sparte Musik wird das Liedermacher-Duo "Simon & Jan" ausgezeichnet.

Weitere Preise gehen an den Komiker Philip Tägert alias "Fil" und an Alex Stoldt in der Sparte Stand-Up. Den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhält der Liedermacher und Kabarettist Rainald Grebe. Dieser sei einer der prägendsten Bühnenkünstler der letzten drei Jahrzehnte, hieß es.

Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als bedeutendste Auszeichnung in diesem Kulturbereich und ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 13. März in Mainz statt.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.