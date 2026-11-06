Meeresforschung

Angelika Brandt zählt zu den renommiertesten deutschen Meeresforscherinnen und Meeresforschern. (Frank Molter)

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde bei einer Festveranstaltung im GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel verliehen. Schirmherr des Preises ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther.

Brandt zählt zu den renommiertesten deutschen Meeresbiologinnen. Von 2017 bis 2026 war sie Professorin für Marine Zoologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Erforschung der Artenvielfalt in der Tiefsee und in den Polarregionen.

Forschung in den Tiefen der Ozeane

Dabei untersucht sie unter anderem, welche Organismen in den schwer zugänglichen Lebensräumen der Ozeane vorkommen, wie sie miteinander verwandt sind und wie sie sich über die Meere verbreiten. Ihre Forschung liefert auch Erkenntnisse zu grundlegenden Fragen der Evolutionsbiologie und der Entwicklung von Ökosystemen.

Ministerpräsident Günther würdigte die Leistungen der Wissenschaftlerin. Mit der Entdeckung von mehr als 100 bislang unbekannten Tiefseearten habe Brandt eine weitgehend verborgene Welt erschlossen. "Ihre Arbeit hilft uns zu verstehen, wie sich die Ozeane verändern und was das für unsere Lebensgrundlagen bedeutet."

Preis für Engagement zum Schutz der Meere

Der Deutsche Meerespreis wird seit 2009 an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise für den Schutz und den Erhalt der Ozeane einsetzen. Seit 2024 vergeben die Organisatoren die Auszeichnung gemeinsam mit der Prof. Dr. Werner Petersen-Stiftung alle zwei Jahre im Wechsel an Wissenschaftler sowie an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.