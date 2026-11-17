Markus Brunnermeier soll Chef-Volkswirt bei EZB werden. (Carsten Koall/dpa)

Aus dem Finanzministerium hieß es, Ressortchef Klingbeil habe die Personalie Bundeskanzler Merz vorgeschlagen. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, Merz habe bereits zugestimmt. Das Kabinett könnte sich morgen mit dem Vorschlag befassen. Brunnermeier lehrt an der US-Eliteuniversität Princeton.

Bei der EZB müssen in kommenden Jahr mehrere Posten neu besetzt werden, darunter auch die von Präsidentin Lagarde und der deutschen Direktorin Schnabel. In der EU wird gerade an einem Personalpaket für den Entscheidungsprozess in den europäischen Institutionen gearbeitet. Brunnermeier könnte Mitte 2027 den aktuellen Chefökonom Lane ablösen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.