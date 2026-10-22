Treffen von sieben Staaten
Deutschland bei Außenministertreffen in Istanbul - Beratungen über Palästina, Hormus, Jemen und Ukraine

In der Türkei ist morgen ein Treffen von Außenministern europäischer und islamisch geprägter Staaten geplant.

    Ein Blick auf die Stadt Istanbul mit der Süleymaniye-Moschee
    In Istanbul treffen sich morgen sieben Staaten zu Beratungen über mehrere Themen (Archivbild). (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Ryumin)
    Wie aus dem türkischen Außenministerium verlautete, soll es bei dem Treffen in Istanbul um die Palästina-Frage, die Situation in der Straße von Hormus, die Entwicklungen im Jemen und ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs gehen.
    Teilnehmer sind den Angaben zufolge die sogenannten E3-Staaten Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Außerdem seien die Türkei, Saudi-Arabien, Pakistan und Ägypten bei den Gesprächen dabei. Diese hatten sich erst in diesem Jahr als "R4"-Staatengruppe zusammengeschlossen.
    Diese Nachricht wurde am 22.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.