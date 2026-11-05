Die Stadt Taiz im Jemen ist seit Wochen belagert, nun schickt das Rote Kreuz Hilfslieferungen. (AP Photo / Marzouq Al Jabri / Marzouq Al Jabri)

Das teilte das Auswärtige Amt mit. Zuvor hatte Außenminister Wadephul seine jemenitische Amtskollegin Al-Zouba zu Gesprächen empfangen. Aus dem Ministerium hieß es, Deutschland stehe an der Seite der jemenitischen Regierung und Saudi-Arabiens.

Die Regierungstruppen kämpfen im Jemen seit Wochen gegen die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz. Besonders betroffen ist die belagerte Stadt Taiz im Südwesten des Landes. Wegen der Kämpfe konnten Hilfslieferungen die Stadt wochenlang kaum erreichen. Das Rote Kreuz hat nach eigenen Angaben nun wieder eine Lieferung in die Stadt durchgeführt. Demnach erreichten vier Lastwagen mit medizinischen Gütern die Stadt. Die Huthi blockieren wichtige Versorgungsrouten und haben dadurch die Knappheit von Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff verschärft.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.