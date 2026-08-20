Erneuerbare Energien

Wie der Bundesverband Solarwirtschaft mitteilte, überschritt die installierte Leistung die Marke von 128 Gigawatt Peak. Dabei geht es um die maximal erreichbare Leistung aller Solaranlagen unter optimalen Bedingungen.
Der Bundesverband sieht die gesetzlich festgeschriebenen Ziele für die kommenden Jahre aber in Gefahr. Dafür müsse das jährliche Ausbautempo weiter steigen. Die von der Bundesregierung geplanten Änderungen könnten hingegen einen Knick verursachen, etwa durch den schrittweisen Abbau der Einspeisevergütung. Die Lobbyvertretung der Solarwirtschaft appellierte deswegen an den Bundestag, im parlamentarischen Verfahren Nachbesserungen vorzunehmen.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.