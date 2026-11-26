Das Londoner Institut für Strategische Studien (IISS) kommt in seinem Bericht zu dem Schluss, dass die von Russland gesteuerten Täter erfahrener und gefährlicher würden. Es sei wahrscheinlich, dass insbesondere Deutschland und Polen auch im kommenden Jahr besonders betroffen sein würden. Denn, so die Forscher, diese beiden Länder leisteten industriell und logistisch einen wesentlichen Teil der Unterstützung für die Ukraine.
In einem zweiten Bericht weist das Londoner Institut auf iranische Terroraktivitäten hin. Die Autoren dieser Studie sehen Anzeichen, dass Teheran und Moskau wie schon im militärischen Bereich auch bei Spionage und Anschlägen in Europa zusammenarbeiten könnten. Russland und Iran hätten das gemeinsame Ziel, die europäischen Sicherheitsdienste zu überlasten und die innenpolitische Stimmung in europäischen Staaten zu beeinflussen.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.