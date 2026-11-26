Deutschland ist beim Tennis-Davis-Cup in Bologna im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team um Alexander Zverev verlor 1:2 gegen Großbritannien. Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten sich im entscheidenden Doppel den Briten Henry Platten und Neal Skupski geschlagen geben.
Zum Auftakt hatte Jan-Lennard Struff sein Einzel gegen Cameron Norrie verloren. Im Anschluss schlug Alexander Zverev Arthur Fery klar und glich damit zunächst aus. Doch das Doppel konnte die Chance nicht nutzen.
Für die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann ist dies eine Enttäuschung.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.