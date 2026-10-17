Ü80-Senioren

Die deutschen Ü80-Fußballer haben den WM-Titel geholt. (Günter Christmann / dpa)

"Wir haben alle eine rote Birne und einen Sonnenbrand. Das ließ die Freude nicht schmälern", sagte Michael Rätsch von Hertha BSC der Deutschen Presse-Agentur. Die Ü80-Teams bestehen aus jeweils acht Spielern und die Spielzeit beträgt 2 x 30 Minuten.

Bei der Premiere für die Ü80-Teams - die Ü75 hatte im vergangenen Jahr bereits den Titel geholt - mussten die Senioren zwei Spiele an einem Tag absolvieren, um von den Gruppenspielen ins Halbfinale und Endspiel zu gelangen. Gerade gegen Japan in der Vorrunde war der 2:1-Sieg hart erarbeitet. Dort gibt es eine eigene Liga für Senioren höheren Alters.

Abseits des Turniers geht es für die Fußballer aber um mehr als nur darum, ein Turnier zu spielen. "Wir müssen sehen, dass mehr Menschen im Alter Sport treiben", sagte Rätsch. Im kommenden Jahr sind eine Europameisterschaft sowie einige Länderspiele der Senioren angedacht.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.