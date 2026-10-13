Die UNO-Vollversammlung in New York (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Die Mitglieder der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York gaben der Bundesrepublik Deutschland bei der entsprechenden Abstimmung 163 Stimmen, deutlich mehr als die notwendige Mehrheit. Deutschland und Irland hatten sich um die beiden von Westeuropa zu besetzenden Plätze für die Jahre 2027 bis 2029 beworben. Da es keine Gegenkandidaten gab, galt die Wahl als sicher.

Bundesaußenminister Wadephul sagte, Deutschland werde die Mitgliedschaft nutzen, um den Menschenrechtsrat zu stärken und den Schutz von Menschenrechten weltweit zu verbessern.

Deutschland wird zum sechsten Mal Mitglied des Gremiums.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.