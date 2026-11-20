Das Logo der Nations-League (BELGA/Virginie Lefour)

Termin für das Hinspiel ist der 25. oder 27. März, das Rückspiel findet am 28. oder 30. März statt. Die genauen Termine will die UEFA noch bekanntgeben. Die weiteren Viertelfinal-Duelle sind England gegen Norwegen, Spanien gegen Frankreich sowie die Niederlande gegen Portugal.

Im Falle eines Sieges für Deutschland geht es im Halbfinale gegen England oder Norwegen. Durch den Einzug ins Viertelfinale der Nations League steht außerdem fest, dass das deutsche Team in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2028 eine Vierergruppe bekommen wird. Die Auslosung der Spielgegner findet am 6. Dezember in Belfast statt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.