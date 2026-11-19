Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat die Initiative zur Senkung der SF6-Emissionen auf der Weltklimakonferenz in Antalya vorgestellt. (Martina Herzog/dpa)

Sie verpflichten sich laut dem Bundesumweltministerium dazu, SF6-freie Technologien zu fördern. Deutschland finanziert die Initiative mit 15 Millionen Euro.

SF6 steht für Schwefelhexafluorid. Den Angaben zufolge kommt es in fast allen Stromnetzen der Welt zum Einsatz - etwa in Schaltanlagen. Durch Lecks in Übertragungs- und Verteilnetzen gelange es in die Atmosphäre. Dort wirke es über einen Zeitraum von 100 Jahren rund 24.000-mal so stark wie Kohlendioxid.

Schneider: "Das schädlichste Treibhausgas überhaupt"

Schneider erklärte, SF6 sei "das schädlichste Treibhausgas überhaupt". Die Vermeidung sei gut möglich und bringe viel für das Klima. Die SF6-Initiative sei zudem eine wichtige Ergänzung zum weltweiten Schub für mehr Elektrifizierung. Der SPD-Politiker betonte, ohne die Konferenz wäre es nicht möglich gewesen, in so kurzer Zeit so viele Mitstreiter zu gewinnen.

In der EU gilt seit 2024 eine Verordnung, die die Inbetriebnahme neuer Schaltanlagen mit SF6 schrittweise verbietet.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.