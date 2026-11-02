Bundesverteidigungsminister Pistorius (l.) empfängt seinen britischen Amtskollegen Streeting in Berlin. (dpa-news/Carsten Koall)

Wie Verteidigungsminister Pistorius nach einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen Streeting in Berlin mitteilte, entwickeln beide Länder gemeinsam Mittelstrecken-Raketen mit größerer Reichweite. Zudem vertiefe man die Kooperation bei ‌den Systemen Eurofighter, beim Transportflugzeug A400M, beim Hubschrauber Chinook sowie beim Kampfjet F-35. Beide Minister betonten, an der Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg unvermindert festzuhalten. Auch wolle man weiterhin diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges verfolgen, auch wenn bei den Verhandlungen der vergangenen Jahre nichts herausgekommen sei.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.