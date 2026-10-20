Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (links) und der Staatspräsident der Mongolei, Ukhnaa Khurelsukh (Britta Pedersen/dpa)

Das vereinbarten beide Seiten bei einem Staatsbesuch des mongolischen Präsidenten Khurelsukh in Berlin. Das Staatsoberhaupt erklärte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Steinmeier, die Zusammenarbeit unter anderem in den Bereichen Klimaschutz, Wissenschaft und Verteidigung solle verstärkt werden. Dazu werde die Mongolei ein Generalkonsulat in Frankfurt am Main eröffnen. Er würdigte Deutschland als verlässlichen Partner und europäischen Freund.

Steinmeier hatte seinen Gast am Vormittag in der Villa Borsig mit militärischen Ehren empfangen. Auf der Berliner Museumsinsel eröffneten sie gemeinsam eine Ausstellung über Dschingis Khan, den Begründer des mongolischen Weltreiches.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.