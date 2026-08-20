Naturschutz

Das Bundesumweltministerium von Carsten Schneider stellt zehn Millionen Euro für das Weltnaturerbe in der Ukraine zur Verfügung. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Bundesumweltminister Schneider sagte bei einem Besuch in der Ukraine, dass sich der Schutz und der Erhalt der Gebiete seit Beginn des russischen Angriffskriegs nur schwer realisieren lasse. Insbesondere die Bestände von Buchenurwäldern, die UNESCO-Weltnaturerbe sind, hätten eine herausragende europäische Bedeutung.

In der Ukraine liegen 15 Waldgebiete des Weltnaturerbes, dazu gehören auch die einzigen tatsächlichen Urwälder Europas von nennenswerter Ausdehnung.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.