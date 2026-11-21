Die Vorhersage:
Wechselnd bewölkt und vornehmlich in der Nordhälfte einige Schauer. Im Westen und in der Mitte länger sonnig. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Morgen verbreitet wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südwesten aufkommende, länger anhaltende Niederschläge. Temperaturen 3 bis 7 Grad.
Wechselnd bewölkt und vornehmlich in der Nordhälfte einige Schauer. Im Westen und in der Mitte länger sonnig. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. Morgen verbreitet wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Im Südwesten aufkommende, länger anhaltende Niederschläge. Temperaturen 3 bis 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag teils hochnebelartig bedeckt, teils auch länger freundlich. Örtlich Regen- oder Schneeschauer, am Alpenrand abklingende Schneefälle. 1 bis 6 Grad.
Am Montag teils hochnebelartig bedeckt, teils auch länger freundlich. Örtlich Regen- oder Schneeschauer, am Alpenrand abklingende Schneefälle. 1 bis 6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.