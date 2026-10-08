Noch keine Trendwende
DFB-Auswahl sackt auch nach Klopps Amtsantritt in Weltrangliste ab

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Länder-Weltrangliste weiter an Boden verloren. In dem von der FIFA veröffentlichten Ranking findet sich die DFB-Auswahl auf Platz 13 wieder und damit einen Rang schlechter als nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale.

    Das Bild zeigt eine Szene aus einem Fußball-Länderspiel: Deutsche Nationalspieler versuchen zwischen gegnerischen Spielern den Ball unter Kontrolle zu bringen.
    In Augsburg empfing die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Ende September das Team aus Griechenland in der UEFA Nations League. (Federico Gambarini / dpa)
    Überholt wurde Deutschland von der Schweiz, die eine Position gutmachte. Damit konnte auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nach seinem Amtsantritt noch keine spürbare Trendwende einleiten. Unter ihm hatte Deutschland zuletzt in vier Spielen der Nations League lediglich einen Sieg geholt. Seit 2018 stand die DFB-Elf nicht mehr besser als Platz neun da - vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada war die Mannschaft noch Zehnter.
    Derweil konnte Weltmeister Spanien seinen Vorsprung weiter ausbauen, wie der Weltverband bekannt gab. Auf den Plätzen zwei und drei liegen weiterhin Argentinien und Frankreich, England folgt als Vierter. Den größten Sprung innerhalb der Top Ten machte die Auswahl Portugals. Der Ex-Europameister verbesserte sich vom siebten auf den fünften Rang.
    Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.