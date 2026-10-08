Noch keine Trendwende

In Augsburg empfing die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Ende September das Team aus Griechenland in der UEFA Nations League. (Federico Gambarini / dpa)

Überholt wurde Deutschland von der Schweiz, die eine Position gutmachte. Damit konnte auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nach seinem Amtsantritt noch keine spürbare Trendwende einleiten. Unter ihm hatte Deutschland zuletzt in vier Spielen der Nations League lediglich einen Sieg geholt. Seit 2018 stand die DFB-Elf nicht mehr besser als Platz neun da - vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada war die Mannschaft noch Zehnter.

Derweil konnte Weltmeister Spanien seinen Vorsprung weiter ausbauen, wie der Weltverband bekannt gab . Auf den Plätzen zwei und drei liegen weiterhin Argentinien und Frankreich, England folgt als Vierter. Den größten Sprung innerhalb der Top Ten machte die Auswahl Portugals. Der Ex-Europameister verbesserte sich vom siebten auf den fünften Rang.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.