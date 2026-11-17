Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Berthold. (Archivbild) (imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Berthold vertrete nicht den DFB und sei in keinen Gremien vertreten, betonte Verbandspräsident Neuendorf. Er habe es "mit großem Erstaunen und ungläubig" zur Kenntnis genommen, dass sich Berthold dafür hergebe. Die Kandidatur sei eine persönliche Entscheidung, die er nicht nachvollziehen könne. Wer in die Satzungen und die Ethik-Grundsätze sowie die Statuten des DFB schaue, werde viele Passagen finden, die nicht kompatibel mit dem Programm der AfD seien. Was der DFB vertrete und was die AfD nachlesbar verbreite, sei nicht vereinbar. Neuendorf verwies darauf, dass sich Berthold "mit den Werten als Ex-Nationalspieler" mal verbunden gefühlt habe oder zumindest gefühlt haben sollte.

Berthold wurde 1990 unter Teamchef Franz Beckenbauer Fußballweltmeister. Er bestritt 62 Länderspiele und spielte unter anderem für den VfB Stuttgart und den FC Bayern München. Während der Corona-Zeit trat er bei einer Kundgebung der Initiative "Querdenken 711" in Stuttgart auf. Er kritisierte die damaligen Maßnahmen gegen die Pandemie. Zuletzt war er immer wieder mit Verschwörungstheorien zu politischen Ereignissen in Erscheinung getreten.

Die Bundesversammlung wählt am 30. Januar die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die CSU-Politikerin Ilse Aigner ist die aussichtsreichste Kandidatin. Die Nominierung eines eigenen Kandidaten durch die AfD hat eher symbolische Bedeutung. Die AfD hat in der Bundesversammlung keine eigene Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.