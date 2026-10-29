Zweite Runde
DFB-Pokal: Kiel besiegt Hoffenheim im Elfmeterschießen - Siege für Bayern, Leverkusen und Kaiserslautern

Im Fußball-DFB-Pokal haben Bayer Leverkusen, der 1. FC Kaiserslautern, Bayern München und Holstein Kiel die dritte Runde erreicht.

    Die Buchstaben DFB stehen mit Edelsteinen versetzt auf der Meisterschale.
    Den DFB gibt es seit 1900. In diesem Jahr feiert der mitgliedstärkste Verband in Deutschland sein 125jähriges Jubiläum. (Peter Kneffel / dpa)
    Die Leverkusener besiegten die Gäste aus Nürnberg mit 5:2. Kaiserslautern gewann auswärts in Hannover mit 2:0 und Bayern München schlug Magdeburg 6:1. Die Partie Holstein Kiel gegen die TSG Hoffenheim musste bei einem 1:1 in der regulären Spielzeit in die Verlängerung gehen. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen: Es ging 4:3 für Kiel aus.
    Zuvor hatten in den frühen Abendspielen im DFB-Pokal Dynamo Dresden, der SC Freiburg, Hertha BSC und der VfB Stuttgart die dritte Runde erreicht. Die Dresdner schlugen Schalke 04 mit 2:0. Freiburg setzte sich mit 3:2 gegen Wolfsburg durch. Die Stuttgarter gewannen in Paderborn mit 1:0. Der SSV Jeddeloh II musste sich Hertha BSC mit 0:2 geschlagen geben.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.