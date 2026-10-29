Zweite Runde

Den DFB gibt es seit 1900. In diesem Jahr feiert der mitgliedstärkste Verband in Deutschland sein 125jähriges Jubiläum. (Peter Kneffel / dpa)

Die Leverkusener besiegten die Gäste aus Nürnberg mit 5:2. Kaiserslautern gewann auswärts in Hannover mit 2:0 und Bayern München schlug Magdeburg 6:1. Die Partie Holstein Kiel gegen die TSG Hoffenheim musste bei einem 1:1 in der regulären Spielzeit in die Verlängerung gehen. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen: Es ging 4:3 für Kiel aus.

Zuvor hatten in den frühen Abendspielen im DFB-Pokal Dynamo Dresden, der SC Freiburg, Hertha BSC und der VfB Stuttgart die dritte Runde erreicht. Die Dresdner schlugen Schalke 04 mit 2:0. Freiburg setzte sich mit 3:2 gegen Wolfsburg durch. Die Stuttgarter gewannen in Paderborn mit 1:0. Der SSV Jeddeloh II musste sich Hertha BSC mit 0:2 geschlagen geben.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.