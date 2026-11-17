Pressekonferenz zum Umgang mit Antisemitismus im Fußball (Christian Charisius/dpa)

Dazu stellten DFB-Präsident Neuendorf, Bundesbildungsministerin Prien (CDU) und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, eine handliche Box vor. Darin werden elf antisemitische Szenarien skizziert, etwa beim Spiel in der Kreisliga, dem Jugendtraining oder bei der Mitgliederversammlung. Zuerst soll man eines der Szenarien vorlesen und anschließend aus 30 Handlungsempfehlungen die jeweils passenden dem Szenario zuordnen – etwa „Melden ist kein Petzen“ oder „Haltung braucht es schwarz auf weiß“. Enthalten sind kurze Erklärungen sowie QR-Codes, die zu weiteren Informationen führen. Das Kartenset richtet sich an Fans, Spieler, Schiedsrichter, Vereine und Verbände.

Prien erklärte, Fußball bringe Menschen zusammen und könne Werte wie Fairness, Respekt und Anerkennung vermitteln. Diese seien keine Selbstläufer. Auch auf dem Sportplatz, in den Stadien und in den Vereinen müsse man konsequent gegen Ausgrenzung und Antisemitismus angehen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.