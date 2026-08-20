Arbeitswelt

Viele Auszubildende sind nicht zufrieden. (Oliver Berg/dpa)

Laut der heute vorgestellten Untersuchung waren zwar 65,7 Prozent der Befragten zufrieden mit ihrer Ausbildung. Das sei allerdings ein Rückgang um fast sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr, hieß es.

Besonders zufrieden sind dem Report zufolge Verwaltungsfachangestellte; dies gaben 80 Prozent der Befragten an. Bei angehenden Hotelfachleuten äußerten sich nur knapp 54 Prozent zufrieden. Auch bei angehenden Friseuren, Zahnmedizinischen Fachangestellten und Köchen sind die Zustimmungswerte niedrig.

Der DGB bemängelte, mehr als ein Drittel der Auszubildenden leiste regelmäßig Überstunden. Zudem wisse mehr als ein Drittel von ihnen kurz vor dem Abschluss immer noch nicht, ob der Betrieb sie übernehme.

Für den Report wurden laut dem Gewerkschaftsbund über zwölf Monate mehr als 13.000 Azubis aus den 25 am stärksten besetzten dualen Ausbildungsberufen befragt.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.