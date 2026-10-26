DGB-Chefin Fahimi fordert mehr Fokus der Regierung auf Wirtschaftswachstum

Nötig sei eine konsequente Industriepolitik, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". So sollten nur solche Firmen Förderungen und Steuervorteile erhalten, die wesentlich in Europa forschten und produzierten. Außerdem sollte der Import technologisch und strategisch wichtiger Produkte begrenzt werden.
Die USA und China seien auf den Binnenmarkt der EU angewiesen, betonte Fahimi. Deutschland dürfe sich nicht kleiner machen als es sei. Sonst würde man zwischen Trumps Zöllen und den hochsubventionierten Unternehmen aus China zerrieben.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.