DGB-Chefin Fahimi fordert mehr Fokus der Regierung auf Wirtschaftswachstum

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, hat die Bundesregierung aufgefordert, ihre Politik stärker auf die Modernisierung des Landes und auf wirtschaftliches Wachstum zu richten.

    Jasmin Fahimi, Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), spricht bei einer Konferenz
    Jasmin Fahimi (picture alliance / dpa / Elisa Schu)
    Nötig sei eine konsequente Industriepolitik, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung". So sollten nur solche Firmen Förderungen und Steuervorteile erhalten, die wesentlich in Europa forschten und produzierten. Außerdem sollte der Import technologisch und strategisch wichtiger Produkte begrenzt werden.
    Die USA und China seien auf den Binnenmarkt der EU angewiesen, betonte Fahimi. Deutschland dürfe sich nicht kleiner machen als es sei. Sonst würde man zwischen Trumps Zöllen und den hochsubventionierten Unternehmen aus China zerrieben.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.