Logistikkonzern

DHL erhöht die Paketpreise für Privatkunden in der Filiale. (dpa-Zentralbild / Robert Michael)

Wie das Unternehmen in Bonn mitteilte, kostet etwa der deutschlandweite Versand von kleinen Päckchen der Größe S ab Januar bei Aufgabe in einer Postfiliale 5,19 Euro. Das ist ein Euro mehr als bisher. Wird das Porto vorher online gekauft, kostet es nur 4,49 Euro. Die Preiserhöhungen seien notwendig wegen gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation, begründete DHL die Anhebungen.

Die neuen Paketpreise bedürfen noch der Genehmigung der Bundesnetzagentur. DHL ist hierzulande Marktführer unter den Paketdiensten.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.