Nach Ausschlussdebatte

Die Buchhandlung "Zur schwankenden Weltkugel" in Berlin wurde von der Liste der Einrichtungen gestrichen, die für den Deutschen Buchhandlungspreis vorgesehen waren. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Die Grünen fordern ein objektives, transparentes und kriteriengeleitetes Fördersystem. Nur so könnten Kunstfreiheit und Staatsferne gesichert werden.

Hintergrund ist der Streit um den Buchhandlungspreis 2025. Wie im März bekannt wurde, hatte Kulturstaatsminister Weimer im vergangenen Jahr drei von einer Jury nominierte Buchhandlungen ausgeschlossen und dies mit Erkenntnissen des Verfassungsschutzes begründet. Öffentlich wurde nie bekannt, was gegen die Läden vorliegt. Gegen die Entscheidung laufen Gerichtsverfahren. Der Deutsche Buchhandlungspreis wird seit 2015 vergeben, der Deutsche Verlagspreis seit 2019.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.