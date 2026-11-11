Auch in Trier wurde die Karnevalssession eröffnet. (Harald Tittel/dpa)

Vor allem im Rheinland zog das Brauchtum Zehntausende Menschen auf die Straßen. Allein in Köln war die Polizei nach eigenen Angaben mit mehr als 1.000 Beamten im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Auch in anderen Regionen Deutschlands wurde der Auftakt zum Fasching oder zur Fastnacht wie es dort mitunter heißt, gefeiert. Im thüringischen Wasungen – einer der ältesten Karnevalshochburgen Ostdeutschlands - fand die traditionelle Rathauserstürmung statt. In Niedersachsen eröffnete das Komitee Braunschweiger Karneval die Session. Auf dem Viktualienmarkt tanzten traditionell die Marktfrauen zum Faschingsauftakt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.