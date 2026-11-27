Es gibt keine Einigung zum EU-Haushalt (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / DesignIt)

Umfang des Haushalts

Die EU-Kommission hatte vergangenes Jahr ein Haushaltsvolumen von rund zwei Billionen Euro für die Jahre von 2028 bis 2034 vorgeschlagen. Der jüngste Vorschlag von EU-Ratspräsident António Costa sah rund 204 Milliarden Euro weniger vor. Der Gruppe der "Sparsamen", zu der Deutschland zählt, ist dies allerdings immer noch zu hoch.

17 Länder, die für ein großes Budget eintreten, haben Verbündete im EU-Parlament, wo sich ebenfalls Widerstand gegen Kürzungen am Kommissionsvorschlag regt. Die Abgeordneten sind an den Verhandlungen zwar nicht beteiligt, können aber Vorschläge einbringen und müssen den Haushalt am Ende absegnen.

Die Verwendung des Geldes

Die "Sparsamen" bezeichnen sich selbst auch als "Modernisierer". Sie fordern eine Umstrukturierung des EU-Haushalts: Weniger Agrar- und Regionalförderung, mehr Wettbewerbsfähigkeit und Verteidigungsausgaben. Die Gegenseite, zu der Italien, Spanien und Polen zählen, fordert hingegen den Erhalt der bisherigen Förderschwerpunkte. Auch Frankreich, das sich keiner der beiden Gruppen angeschlossen hat, ist gegen Kürzungen bei der Agrarförderung.

Erwirtschaftung von Eigenmitteln für die EU

Den Widerspruch zwischen den klammen Haushaltskassen der Mitgliedstaaten und gleichzeitig hohen Forderungen an das EU-Budget wollen einige Länder auflösen, indem die EU selbst mehr Geld generiert - etwa durch Steuern. Insbesondere Frankreich setzt auf diese Karte. Deutschland ist skeptisch und hat sich vor allem gegen eine von der Kommission vorgeschlagene Steuer auf Großunternehmen positioniert.

EU-Präsident Costa schlug eine Abgabe für große Digitalkonzerne vor. Dies stieß auf heftigen Widerstand aus Irland, wo viele internationale Technologiekonzerne ihren europäischen Standort haben.

Was mit dem Geld passiert

Bei weiten Teilen des Budgets soll die Auszahlung künftig vom Erreichen bestimmter Ziele abhängen. Die EU-Kommission bekäme so deutlich mehr Einfluss darauf, wann Mittel ausgezahlt werden. Zudem sollen viele bisher getrennte Programme aus der Agrar- und Regionalförderung in nationalen Plänen zusammengefasst werden.

Kritik daran kommt bisher weniger aus den Hauptstädten der Mitgliedstaaten als vielmehr von Regionalverbänden und Teilen des EU-Parlaments.

Gemeinsame Schulden - ja oder nein?

Costas Vorschlag sieht zwei unterschiedliche Instrumente vor, die eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Länder ermöglichen würden. Deutschland ist strikt gegen neue gemeinsame Schulden auf EU-Ebene - die Ukraine-Finanzierung ausgenommen.

Hilfe für die Ukraine

Der Entwurf führt außerhalb des eigentlichen Haushalts für 2028 bis 2034 einen Betrag von 100 Milliarden Euro für die Ukraine auf, der zusätzlich mobilisiert werden können soll. Davon dürfte jedoch ein großer Teil für Zinszahlungen draufgehen. Der Rest dürfte nicht einmal reichen, um die Ukraine für ein Jahr zu unterstützen.

Es könnte also darauf hinauslaufen, dass die Ukraine-Finanzierung weiter über Kredite geregelt wird, die dann über den sogenannten "headroom" des EU-Haushalts abgesichert werden. Das bezeichnet den Unterschied zwischen dem im EU-Haushalt vorgesehenen Gesamtbetrag und dem Geld, das Brüssel theoretisch maximal von den Mitgliedstaaten abrufen darf.

Einen entsprechenden Vorschlag machte die EU-Kommission vergangene Woche mit Blick auf Lücken im ukrainischen Haushalt 2027. Der Entwurf sieht ein Darlehen in Höhe von 45 Milliarden Euro vor. Das entspricht dem Vorgehen für den laufenden 90-Milliarden-Euro-Kredit für Kiew.

Bislang gibt es allerdings eine Ausnahme für Tschechien, die Slowakei und Ungarn, die sich nicht an den Garantien für den Kredit beteiligen. So eine Lösung will Merz dieses Mal verhindern: Er knüpfte seine Zustimmung zum EU-Haushalt an eine Beteiligung aller 27 Mitgliedstaaten an den Ukraine-Geldern. Eine mögliche Lösung könnte sein, dass sich die Länder zwar an zivilen, aber nicht an militärischen Hilfen beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.