Buenos Aires

Das Abschiedskonzert der Toten Hosen in Argentinien - 15.000 Fans wollten die Band noch einmal sehen. (Bastian Bochinski / dpa / Bastian Bochinski)

Das erste Mal hatten die Toten Hosen 1992 in Argentinien gespielt. Von einigen Songs gibt es inzwischen auch spanische Varianten.

Zwischen den Toten Hosen und ihren argentinischen Anhängern ist im Laufe der Zeit ein besonders inniges Verhältnis gewachsen. "Ohne Argentinien wären wir nicht, was wir sind", betonte ein bewegter Campino, nachdem die letzten Akkorde verklungen waren. Unter dem Motto "Fútbol, Asado, Vino y Adiós, Amigos" ("Fußball, Grillfleisch, Wein und auf Wiedersehen, Freunde") waren die Toten Hosen noch einmal durch Argentinien getourt und hatten zuvor auch in Rosario und Tandil gespielt.

Die Düsseldorfer kamen auch in der schwierigen Zeit nach dem argentinischen Staatsbankrott Anfang der Nullerjahre nach Argentinien, als es kommerziell wenig attraktiv war und internationale Bands sich rar machten. Die Toten Hosen nennen Argentinien inzwischen ihre "zweite Heimat", die Fans können die Lieder der Band auch auf Deutsch singen.

Im kommenden Jahr wollen die Toten Hosen auch in Deutschland ihre letzten Konzerte geben.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.