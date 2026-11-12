Bevölkerung

Für ihre Vorhersage hatten die drei zugrunde gelegt, wie schnell die Zahl der Menschen auf der Erde in den 2000 Jahren davor angestiegen war und daraus auf die Zukunft geschlossen.
Das genaue Datum des Weltuntergangs war allerdings nicht mathematisch berechnet. Einer der Autoren war der Physiker Heinz von Foerster, er suchte dafür Freitag, den 13. November aus. An dem Tag hatte er Geburtstag.
Experten haben schon in den 1960er Jahren auf Fehler in der Berechnung hingewiesen. Trotzdem passte der vorhergesagte Trend noch bis 1975. Seitdem ist die Zahl der Menschen langsamer gewachsen als angenommen.
Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.