Bevölkerung

Die Welt geht morgen nicht unter

Morgen ist Freitag der 13. - und damit der Tag, an dem die Welt untergeht. Zumindest, wenn man drei Forschenden von 1960 glaubt. Im renommierten Fachmagazin Science haben sie damals vorgerechnet, die Zahl der Menschen auf der Erde werde dann so angewachsen sein, dass sich die Menschen gegenseitig erdrücken würden.