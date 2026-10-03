Die Witwe des Bildhauers, Malers und Architekten Gehring entdeckte die Skulpturen unbeschädigt vor ihrer Garage. Laut Münchner Polizei bewog offenbar der Fahndungsdruck die Täter zur Rückgabe.
Am 12. September sollen sie nach Polizeiangaben über ein Gartentor auf das Gelände gelangt sein und die Kunstwerke wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.
Das Museum Peter Gehring ist ein privates Kunst- und Architekturmuseum mit Skulpturengarten im Münchner Stadtteil Moosach.
Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.