Kunstraub
Diebe bringen aus Münchner Privatmuseum gestohlene Skulpturen zurück

In München hatten am Tag des offenen Denkmals unbekannte Täter Bronze-Skulpturen aus dem Garten des Privatmuseums Peter Gehring gestohlen. Knapp drei Wochen später sind die Kunstwerke nun zurückgebracht worden.

    Museum Peter Gehring
    Museum Peter Gehring (picture alliance / Sueddeutsche Zeitung Photo / Rumpf, Stephan)
    Die Witwe des Bildhauers, Malers und Architekten Gehring entdeckte die Skulpturen unbeschädigt vor ihrer Garage. Laut Münchner Polizei bewog offenbar der Fahndungsdruck die Täter zur Rückgabe.
    Am 12. September sollen sie nach Polizeiangaben über ein Gartentor auf das Gelände gelangt sein und die Kunstwerke wohl mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.
    Das Museum Peter Gehring ist ein privates Kunst- und Architekturmuseum mit Skulpturengarten im Münchner Stadtteil Moosach.
    Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.